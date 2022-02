Aviation : Hervyn Ondo Ndong, pilote à 22 ans

Âgé de 22 ans, le jeune Gabonais Hervyn Ondo Ndong vient de subjuguer le Cape Town Flight Training (Afrique du Sud) où il a décroché avec brio le diplôme de pilote de ligne (Licence : CPL/IR) à cet âge-là. Après l'obtention de son baccalauréat (Serie C) au lycée national Léon Mba à Libreville, il s'inscrit donc dans ce prestigieux établissement dont la rigueur de la formation en matière d'apprentissage au métier de pilote de ligne aérienne est devenue proverbiale. Toutes les articulations en pilotage aérienne y sont passées : application des techniques de pilotage, évaluation des conditions de vol, vérifications techniques, procédures de contrôle de la circulation aérienne, lecture des instruments de bord, détermination des trajectoires et horaires avec l'évaluation des conditions météorologiques pour la sécurité de l'équipage et des passagers, connaissances des checklists, calcul des charges, etc.

À une théorie pointilleuse s'est superposée une phase pratique très tatillonne au cours de laquelle le jeune prodige a réalisé des vols durant deux ans (temps de vol total : 210 heures), lui permettant ainsi l'acquisition d'une grande expérience du pilotage et des techniques à mettre en œuvre pour assurer leur bon déroulement. En somme, rien de l'environnement du pilotage de ligne aérienne ne lui est étranger. Hervyn Ondo Ndong incarne un exemple de plus dans la stimulation pour les séries scientifiques et demeure une ressource fiable pour les compagnies aériennes nationales.

ENA

Libreville/Gabon