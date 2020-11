Agents municipaux : instruits sur leur responsabilité pénale

À l'initiative du maire par intérim de Libreville, Serge William Akassaga, les magistrats du parquet, en l'occurrence les procureurs adjoints Bridon Romarick Bekwissi et Andy Kinet Ntsame, ont instruit leurs interlocuteurs des diligences légales de leurs actions.

Ainsi, Bridon Romarick Bekwissi, se référant aux lois en matière de saisie, de destruction et de recouvrement, devait rappeler l'étendue de la responsabilité de l'agent municipal dans l'exercice de ses missions, et le seuil de sa responsabilité personnelle. Notamment en ce sens que "l'agent municipal est un agent public et les actes qu'il pose dans le cadre de ses missions engagent son institution. D'où les exigences de probité et de professionnalisme auxquelles il se doit de souscrire, afin de prévenir les dérives et autres actes indélicats".