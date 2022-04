Agence du médicament : mieux organiser le secteur pharmaceutique

Le directeur de l'Agence du médicament a, vendredi 1 avril dernier, sur instructions du ministre de la Santé, devisé avec le Syndicat des dépôts pharmaceutiques, l'Ordre national des pharmaciens du Gabon, l'Inspection général des services de Santé et le syndicat des pharmaciens du Gabon. Au-delà de la prise de contact avec ces organisations, l'objectif majeur était la mise en œuvre des articles 3 et 20 portant organisation du secteur pharmaceutique en République gabonaise.

À l'examen de l'article 3 de ce corpus normatif, il a d'emblée été rappelé à la mémoire des interlocuteurs du Dr Ange Mibindzou Mouelet la définition d'un dépôt de produits pharmaceutiques. À savoir tout établissement pharmaceutique de vente au détail de médicaments inscrits sur une liste limitative révisable tous les 2 ans. Puis l'article 20 de préciser que tout dépôt de produits pharmaceutique est attaché à une officine privée, qui ne peut avoir plus d'un dépôt sous sa gestion.

Le responsable de l'Agence du médicament tient donc à ce que les activités se fassent conformément à la réglementation en vigueur. Et Dr Ange Mibindzou Mouelet de stigmatiser, entre autres, le non-respect des sites d'implantation. Tout en invitant les promoteurs à l'application stricte de l'article 20 de la loi pharmaceutique sur la supervision. La mise en place d'une commission de réflexion sur les modalités pratiques de mise en œuvre de la réglementation pharmaceutique a ainsi été suggérée. Vu qu'il s'agit, au demeurant, d'œuvrer pour un usage efficace et efficient de la liste limitative des médicaments. Et ce, pour la sécurité des populations.

SCOM

Libreville/Gabon