Les femmes de cœur actives aux petits soins avec les malades de Nkembo

Parce que amour-joie-solidarité est leur devise. Et que ce ne saurait être un slogan creux, l'association les femmes de cœur actives étaient à l'hôpital de Nkembo situé dans le 2e arrondissement de Libreville vendredi 1er avril. Bouteilles d'huile, riz, eau minérale et bien d'autres victuailles étaient dans leurs bagages. En fait, fallait à Louise Mireille Nguema, la présidente de ce mouvement associatif, et les siens, mettre en pratique l'amour, la solidarité qui sont leur devise. ''Notre association prône l’aide, l’assistance aux personnes en difficulté, marginalisées. Aussi avons-nous avons voulu exprimer notre cœur d’amour à ces personnes vulnérables et nécessiteuses de cette structure hospitalière, au travers de ces modestes dons'', s'est-elle exprimée au terme de son action. Saluant au passage l'accueil chaleureux des responsables de l'hôpital de Nkembo.

L.R.A.

Libreville/Gabon