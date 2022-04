Fégagoot : Désiré Meba Me Fama veut hisser le football gabonais au sommet de la pyramide du sport-roi continental

"Le projet que je porte vise à donner à la Fédération gabonaise de football des bases solides sur le long terme. La sécurisation des procédés et des normes fera de la Fégafoot une machine autonome capable de produire des résultats", indique Désiré Meba Me Fama dans son projet pour les quatre prochaines années. Ce candidat a donc une vision, une ambition pour hisser le football gabonais au sommet de la pyramide du sport-roi continental. Sa vision est de devenir et demeurer la meilleure Fédération de football du continent, par la qualité de sa gouvernance (lire par ailleurs). Mieux, s'il est élu le 16 avril prochain à Lambaréné, lors de l'assemblée générale élective de la Fégafoot, son objectif principal sera de gagner un trophée continental majeur et participer pour la première fois de l'histoire du football gabonais à une phase finale de Coupe du monde à l'horizon 2 030. Tout un défi !

Pour mener à bien son projet, il compte d'abord s'appuyer sur l'existant. À savoir : disponibilité" des stades de compétition, financement de la Fédération internationale de football association (Fifa) et autres subventions de l'État. Qui sont des acquis indéniables. Pour financer le sport-roi dans notre pays, Désiré Meba Me Fama compte s'appuyer sur des partenaires privés. Comme ce fut le cas dans les années quatre-vingt. " En 1981, sur décision gouvernementale, l'État demande aux entreprises de la place de financer le football. C'est l'âge doré du football gabonais avec des clubs tels que : Shell, Petrosport, Locomotive, Oprag, l'AS Sogara qui a joué une finale de Coupe d'Afrique de clubs en 1986 contre Al Ahli du Caire. C'est à cette période que le Gabon a gagné deux Coupes de l'UDEAC dont l'une à Yaoundé devant la grande équipe du Cameroun amenée par Roger Milla", soutient avec force le candidat.

Pour ce dernier, avoir des clubs forts, c'est avoir des sélections compétitives. Ce dernier souhaite également mettre un accent particulier dans l'effort et l'attribution des budgets aux ligues, sous-ligues et autres corporations pour les rendre plus performantes. Le football des jeunes et féminin n'est pas en reste. C'est même l'une de ses priorités !

Willy NDONG

Libreville/Gabon