Adéquation formation emploi : qu'est-ce qui bloque ?

Depuis plusieurs années, la formule adéquation formation-emploi a toujours été convoquée par les pouvoirs publics pour espérer inverser la courbe du chômage. Mais à la lumière des faits, force est de constater que le résultat est le même. Pis, ces dernières années, c'est le néant.

Dans cette optique, les présentes assises de la formation professionnelle et de l’enseignement technique et professionnel qui se dérouleront jusqu'au 29 mars prochain devront mettre l'accent sur cette question cruciale.

"Dans le passé, notre pays a importé de la main-d’œuvre qualifiée étrangère et continue à en importer faute de compétences locales, alors qu'il y a un taux de chômage important. L'inadéquation formation-emploi due à plusieurs facteurs explique en partie le niveau de chômage élevé pour notre nation. C'est pourquoi, mesdames et Messieurs les experts et différents contributeurs, je fonde beaucoup d'espoirs sur les résultats des présentes assises, pour recevoir, au terme de vos travaux de réflexion et de partage d'expériences, des propositions d'actions concrètes, pragmatiques et efficientes", a exhorté Camélia Ntoutoume-Leclercq.

Tout compte fait, les conclusions de ces présentes assises seront scrutées de près par la communauté éducative et économique.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon