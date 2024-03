Poissons retrouvés morts : fermeture des activités de pêche dans l'estuaire du Komo

Depuis le 12 mars 2024, un phénomène inhabituel a été observé sur les eaux de l'estuaire du Komo. En fait, plusieurs espèces de poissons ont été retrouvées mortes sur les eaux. D'après un communiqué de la Direction générale des pêches et de l'aquaculture, il s'agit des espèces suivantes : capitaine, bar, bossu, carangue, machoiron et anguille.

Ce même communiqué indique que cette situation avait donc conduit le ministère de l'Agriculture et de la Pêche à diligenter une mission d'inspection et de collecte d'informations sur la partie sud de l'estuaire du Komo, comprise entre le Centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville (Capal) et Kango.

Ce qui a conduit la Direction générale des pêches et de l'aquaculture à effectuer trois missions de veille environnementale avec le concours de l'agence gabonaise de sécurité alimentaire (Agasa), le centre national des données et informations océanographiques du Cenarest, la Direction générale des études et laboratoire du ministère des Mines et la Direction générale des écosystèmes aquatiques du ministère des Eaux et Forêts.

Les techniciens de ces différentes entités ont procédé "aux prélèvements des échantillons variés, cadavres de poissons, des paramètres physico-chimiques bathymétrie et point GPS", a souligné Brice Didier Celce Koumba Mambert, directeur général des pêches et de l'aquaculture. Précisant au passage que l'épicentre du phénomène est situé entre le port d'Owendo et Donguila.

Sur ce, en attendant les conclusions des analyses, les mesures suivantes ont été prises depuis le 15 mars par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche : fermeture des activités de pêche et aquaculture dans l'estuaire du Komo et ses affluents, l'organisation des patrouilles quotidiennes dans le Komo, dans les différents débarcadères et sensibilisation des pêcheurs.

Charly NYAMANGOY BOTOUNOU

Libreville/Gabon