Port-Gentil : l'UN se prépare pour les futures batailles

Nommé le 3 mars dernier en qualité de représentant provincial de l'Union nationale (UN), Christian Ogandaga Nkolo a été présenté dimanche passé aux adhérents de son parti. C'était au cours d’une réunion organisée au quartier " Cités unies ", dans le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil. À l’issue de cette rencontre, l’ancien dirigeant du Comité de pilotage dans la commune de Port-Gentil, Rodrigue Ngoua, a été élu coordinateur communal. Élus aux postes de coordinateurs adjoints 1 et 2, Juste Brice Iyangui et Alain Reckanga. Les deux hommes vont se coiffer, chacun, deux arrondissements selon l’ordre établi (1er et 2e, 3e et 4e).

S’agissant de la mise en place des coordinations des quatre arrondissements, ce volet n’a pas connu d’épilogue, dans la mesure où seules les coordinations du 2e et du 4e arrondissements ont été constituées. Ces dernières seront désormais dirigées par Louis Mpira (1er), et Gérard Dety (4e). Avant de conclure cette rencontre, Christian Nkolo Ogandaga a invité tout un chacun à se mettre au travail dès maintenant pour une occupation rationnelle du terrain. Ce, en vue des futures batailles électorales dans notre pays.

Jean-Paulin ALLOGO

Port-Gentil/Gabon