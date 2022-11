Port-Gentil : la présidente du tribunal pour enfants sillonne des boîtes de nuit

LA présidente du tribunal pour enfants de Port-Gentil, Greta Clarielle Marat-Abyla Tchandi, accompagnée du greffier Gaël Kouéré, et du travailleur social Rodrigue Mabika, vient de visiter quelques boîtes de nuit de la cité de l'or noir. But de la mission : s'assurer que leurs tenanciers respectent la consigne de l'affichage interdisant l'entrée dans leurs commerces des moins de 16 ans non accompagnés de leurs parents, ainsi que l'interdiction de la vente et de la consommation des boissons alcoolisées aux moins de 18 ans.

Certains établissements visités, a-t-on constaté, se sont conformés en mettant des affiches y relatives à l'entrée et à l'intérieur. Les récalcitrants ont reçu des convocations. Conformément à l'article 289 de la loi organique numéro 003/2 018 du 8 février 2019 portant Code de l'enfant en République Gabonaise qui dit ceci : "Quiconque aura offert ou servi à un enfant toute boisson alcoolisée ou tout produit assimilé, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 250 000 à 500 000 F CFA ou l'une de ces deux peines seulement".

Deux semaines avant la descente sur le terrain, le tribunal avait mené des actions pédagogiques visant à sensibiliser les concernés sur la loi. Non sans leur recommander de vérifier les âges des enfants à l'entrée et de poser les affichages et panneaux. Une action qui s'inscrit sur la droite ligne du concept "Ville amie des enfants", statut attribué par l'Unicef à la ville de Port-Gentil.

Jean-Paulin ALLOGO

Port-Gentil/Gabon