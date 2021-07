Incivisme : Des caniveaux transformés en poubelle

INCROYABLE mais vrai ! Non loin de l'entrée du gouvernorat de Port-Gentil, les déchets ménagers ont été déversés dans des caniveaux, malheureusement sans qu'on sache par qui, et surtout pourquoi avoir posé cet acte d'incivisme

INCROYABLE mais vrai ! Non loin de l'entrée du gouvernorat de Port-Gentil, les déchets ménagers ont été déversés dans des caniveaux, malheureusement sans qu'on sache par qui, et surtout pourquoi avoir posé cet acte d'incivisme. Dans l'espoir peut-être de découvrir un jour son auteur, la présence de ces déchets ménagers enlaidissent le milieu. D'autant plus que c'est à l'intérieur de caniveaux censés drainer les eaux de pluie qu'ont été jetés ces détritus. Ce, malgré la présence constante d'une benne en plastique posée depuis des lustres pour les besoins de la cause.

L'acte s'apparente ni plus, ni moins, à un sabotage de l'action de lutte contre l'insalubrité que mène la municipalité de Port-Gentil pour le rayonnement de la cité. Les différents appels au civisme et à la lutte contre l'insalubirité dans la ville de sable semblent ne pas être entendus par certains. Il serait peut-être temps de penser à sévir !

Jean Paulin ALLOGO

