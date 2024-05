Bikele-Nzong : un nouveau poste de transformation pour alimenter 300 familles

Un poste de transformation de 630 KVA a été mis en œuvre pour les populations de la cité Estuaire, à Bikele Nzong.

Ce poste va assurer l'alimentation en électricité de 315 logements dont 10 familles issues des zones enclavées installées par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

"Conformément à son engagement envers les populations gabonaises, le chef de l'État a instruit le CTRI de prendre toutes les dispositions urgentes afin que ces compatriotes bénéficient de l'électricité".

"Nous avons donc contribué au financement de ce poste à hauteur de 55 % et dont le coût est estimé à plus de 200 millions", a fait savoir le capitaine Mario Dipende, chargé du suivi de ce projet pour le compte du CTRI.

Notons, toutefois, que les travaux ont été effectués par la SEEG dans cette zone en pleine expansion. "La réalisation des extensions du réseau électrique porte sur 2 800 mètres. Nous avons installé une agence mobile dans la cité, afin de permettre à nos nouveaux clients de souscrire un abonnement en eau et électricité", a expliqué le conseiller du DG de cette société, Laurent Ngomo Ondo.

Rappelons que la cité Estuaire, construite par la SNI, accueille un peu plus de 600 familles. Seule une partie était connectée au réseau électrique.

"Et grâce à l'effort combiné du CTRI, de la SNI et de la SEEG, nous sommes parvenus à pouvoir connecter le reste des familles. Sachant que nous avons accueilli plusieurs déguerpis, notamment ceux du PK 8 et de la décharge de Mindoube. Et ces familles attendaient que leur cadre de vie soit amélioré. C'est ce qui vient d'être fait ", s'est réjoui le DG de la SNI, Hermann Kamonomono.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon