Sécurité alimentaire : Carrefour-Prix import Okala sur la sellette

Les réseaux sociaux ne font finalement pas que du négatif.

Pour preuve, à la suite d’une publication largement diffusée par les internautes, dénonçant des pratiques commerciales dangereuses pour le consommateur au sein du magasin de distribution Prix import d’Okala, l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (Agasa) vient de procéder à la saisie et à la destruction de certains produits impropres à la consommation.

" Au cours de cette opération, plusieurs établissements affiliés à ladite structure ont été inspectés. Les inspections ont permis de relever plusieurs non-conformités graves, allant de la détention en vue de la vente de plusieurs produits alimentaires à Date limite de consommation (DLC) dépassées, des fraudes sur l'étiquetage avec prolongement volontaire des dates de péremption sur des produits de charcuterie, des défauts de qualité de plusieurs produits alimentaires, etc. ", souligne le communiqué de l’Agasa.

Conscient de la gravité du problème, l'Agence a annoncé avoir pris " plusieurs mesures conservatoires, notamment la saisie et la destruction des produits incriminés. La suite administrative de l'inspection déterminera les sanctions à appliquer conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ".

Face à ce énième cas d’infraction, de nombreux consommateurs s’interrogent sur le rôle de cette entité qui peine à être active sur le terrain.

En effet, avec pour mission de prévenir, détecter et gérer les risques sanitaires et nutritionnels présents dans les aliments en vue de mettre sur le marché des denrées alimentaires saines, sûres, salubres et nutritives, cette entité brille davantage par une absence de visites inopinées des établissements de la chaîne alimentaire.

Accusant une telle carence, difficile de prétendre protéger le consommateur confronté à tous types de pratiques malsaines.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon