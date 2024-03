Jeux nationaux de l'OGSSU 2024 : rideau sur le sacre du Woleu-Ntem en football !

Si l'Ogooué-Maritime avait logiquement imposé sa suprématie en handball et basket-ball (féminin et masculin), le Woleu-Ntem a profité de l'épilogue de la 40e édition des Jeux scolaires et universitaires gabonais pour remporter le tournoi masculin de football en battant en finale le Haut-Ogooué (0-0 et 5 tirs au but à 4).

Davy Guimambou et ses poulains ont ainsi inscrit le Septentrion du Gabon en lettres d'or sur le livre d'un rendez-vous national commencé le 23 mars dernier et qui s'est achevé hier à Libreville au stade de Nzeng-Ayong. En présence d'un parterre d'officiels. Parmi lesquels le Premier ministre, Raymond Ndong Sima, ainsi que les membres de son gouvernement en charge des départements des Sports (André-Jacques Augand) et de l'Éducation nationale (Camélia Ntoutoume-Leclercq).

Au terme de la compétition, le chef du gouvernement s'est réjoui de ce que cette édition se soit déroulée sans anicroche "et que la dynamique devra être retenue pour que les Jeux redeviennent le rassemblement sportif national prisé qu'il a été par le passé."

J.A.L

Libreville/Gabon