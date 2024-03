Oyem: elle ébouillante gravement le thorax et le dos de sa belle-sœur

Sophie Oyane, Gabonaise, 54 ans, a été écrouée lundi dernier à la maison d'arrêt d'Oyem. Elle s'est rendue auteure d'une agression à l'encontre de la petite amie de son grand frère, la nommée Raïssa Nfono Ndong, 32 ans, qu'elle a ébouillantée sous l’effet de la colère. Brûlée gravement, cette dernière a été transportée d'urgence au Centre hospitalier régional d'Oyem (CHRO).

Selon une source proche du dossier, tout serait parti d'une violente dispute entre Sophie Oyane et la petite amie de son frère, le 22 mars dernier à Ewormekok, un quartier du 2e arrondissement d’Oyem. Le ton est ensuite monté avec un échange de coups, des menaces de mort et autres destructions d'effets d'un côté comme de l'autre.

Face à cette forte tension, l'homme de la maison, sieur Eya, s'est aussitôt interposé entre sa cadette et sa compagne.

Le lendemain très tôt le matin, alors que le couple dormait encore, Sophie Oyane frappe à la porte de leur chambre munie d’un gobelet contenant de l’eau chaude, qu’elle dissimule derrière elle. Après que son frère a ouvert la porte, la sœur toujours en colère le pousse, avant de jeter l’eau bouillante sur Raïssa Nfon Ndong.

Après son forfait, elle prend ses jambes à son cou. La victime gravement brûlée à la hauteur du thorax, du cou et du dos est acheminée au CHRO, puis admise en soins intensifs.

Ce jour-là vers 9 heures du matin, sur instructions du procureur de la République, la brigade anticriminalité (BAC) du commissariat d’Oyem procède à l'arrestation de la mise en cause. Déférée devant le magistrat instructeur, Sophie Oyane est écrouée à la prison du Peloton pour menaces de mort et coups et blessures volontaires.

De sources médicales, Raïssa Nfono Ndong s’en est tirée avec une Incapacité temporaire de travail (ITT) de 30 jours.

Alexis NDONG SIMA

Oyem /Gabon