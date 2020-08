Secourisme : des soldats du feu sous-équipés

Outre le recours à la logistique d'une entreprise privée de la place, l'on a dû attendre que les plongeurs de la brigade nautique et des sapeurs-pompiers viennent de Libreville pour l'opération de repêchage.

Un spectacle pour le moins désolant qui est venu rappeler deux choses. La première concerne le manque d'unités de sapeurs-pompiers dans plusieurs villes du pays. A ce jour, l'on n'en trouve qu'à Franceville, Port-Gentil et Libreville. À quoi devrait-on s'attendre si un drame de cette nature avait lieu à Makokou, Mouila, Tchibanga, Mayumba ou Bitam ? Il est clair que devant un cas de noyade ou même d'incendie, les victimes ont très peu de chance de s'en sortir. Et dire que l'installation d'une base de sapeurs-pompiers à Lambaréné, par exemple, permettrait de couvrir, non seulement la province du Moyen-Ogooué, mais également celles de la Ngounié et de la Nyanga. Ensuite, il ne resterait plus qu'à doter cette unité de moyens matériels pour ses différentes interventions. Et c'est la deuxième chose à souligner. Cela est d'autant plus important que, du fait de leur sous-équipement, les éléments partis de Libreville ont montré rapidement leurs limites dans ce domaine précis. Il a donc fallu recourir aux matériels d'un opérateur économique privé de la place.