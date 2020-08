Étoile rouge de Belgrade : Guelor Kanga au petit trot

Titulaire indiscutable la saison écoulée avec le Sparta Prague (D1 tchèque), formation avec laquelle il a remporté la Coupe nationale et terminé meilleur buteur avec 12 réalisations, l'international gabonais Guelor Kanga s'est engagé, le 1er août dernier, pour trois saisons, avec le champion de Serbie, l'Étoile rouge de Belgrade.

Après la signature de son contrat, le coach de l'Étoile rouge, Dejan Stankovic, avait indiqué : "Nous savons ce qu'il peut apporter sur le terrain. Nous espérons qu'il continuera là où il s'était arrêté lors de son premier passage au club et qu'il sera encore meilleur. C'est à moi de l'accueillir et de l'aider à s'intégrer le plus rapidement possible."

Ainsi, à cinq journées de la SuperLiga, l'Étoile rouge de Belgrade, avec 15 points au compteur, domine outrageusement le championnat serbe de première division. Face à autant d'efficacité pour le champion en titre, les places sont forcément chères.

Désormais confronté à une coriace concurrence, le milieu de terrain offensif des Panthères continue de ronger son frein sur le banc de touche. En effet, Guelor Kanga n'a joué que 15 minutes depuis l'ouverture du championnat serbe, le 1er août dernier.

Le 14 du mois en cours, lors de la rencontre Étoile rouge-Spartak Subotica comptant pour la 4e journée du championnat de Serbie, Guelor Kanga a fait son entrée à la 81e minute, alors que son club menait déjà sur le score de 3 buts à 2 (score final).

Et enfin, le 21 août, lors de la 5e journée, face à Novi-Sad, battu 0-1, le médian Gabonais a joué 6 minutes. La situation de notre compatriote ne semble pas, outre mesure, inquiéter l'encadrement technique des Rouges et Blancs.



Willy NDONG



