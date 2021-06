Ntoum  : 3 morts dans deux accidents

Deux accidents survenus sur la Nationale 1 ont fait 3 morts, lundi en fin de journée, dans la commune de Ntoum, plus précisément à Bikélé et à Essassa

Deux accidents survenus sur la Nationale 1 ont fait 3 morts, lundi en fin de journée, dans la commune de Ntoum, plus précisément à Bikélé et à Essassa.

À Bikélé, dans le 3e arrondissement de Ntoum, deux enfants identifiés comme Bénie Ngoma, 3 ans, et Gloria Bivigou Mihindou, 6 ans, ont trouvé la mort. Après qu'un véhicule de type Prado a terminé sa course dans leur maison.

Une source proche du dossier explique que le véhicule en question, à bord duquel se trouvaient deux jeunes hommes, roulait à destination d'un terrain situé dans les dédales du quartier, où la grand-mère des deux occupants projetait de réaliser un champ.

Parvenu à la hauteur d'une colline en contrebas de laquelle se trouvait une habitation, les freins du véhicule ont soudainement lâché. Malgré les tentatives du conducteur en vue de maîtriser l'engin, celui-ci a fait machine arrière et terminé sa course dans une maison en planches dans laquelle se trouvaient 3 enfants laissés sans surveillance.

En descendant du véhicule, les occupants ont remarqué la présence de deux enfants, une blessée au pied et l'autre étendue au sol, la petite Bénie Ngoma. Cette dernière gravement blessée gisait dans une mare de sang. Les deux jeunes hommes ont aussitôt soulevé les blessées et pris la destination de l'hôpital d'instruction des armées du PK9. Malheureusement, la distance étant très longue et sans moyen de locomotion, la gamine de 3 ans a rendu l’âme à quelques encablures de la structure hospitalière.

Et c'est à la brigade de gendarmerie de Melen, où ils sont allés déclarer le drame, qu'ils ont appris la présence d'un autre enfant sur les lieux de l'accident, Gloria Bivigou Mihindou, qui est morte coincée sous la roue arrière du Prado. Elle en a été extraite par les gendarmes. Ces derniers usant d'un cric à roue pour relever la voiture.

À Essassa, dans le 2e arrondissement de Ntoum, c'est une femme connue sous le prénom d'Hélène, la soixantaine, qui a perdu la vie, vers 19 heures, alors qu'elle traversait la chaussée pour rallier son domicile.

Un témoin explique que la dame revenait sans doute de l'église, lorsqu'en plein milieu de la chaussée, elle a violemment été percutée par un bus de type Coaster, qui roulait dans le sens PK 12-Ntoum. Après l'impact, le "véhicule-tueur" s'est aussitôt fondu dans la nature. La dame est morte sur-le-champ. Les forces de sécurité ont lancé des recherches destinées à identifier le véhicule et son conducteur.

Abel EYEGHE EKORE

Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète

Retournez à la rubrique Justice & Faits divers au Gabon