Mouila  : un gamin de 11 ans périt dans la rivière Dougayou

ENCORE une autre noyade à Mouila. Après la mort dans les eaux de la Ngounié d'un homme et ses deux nièces, le 17 octobre 2021, voila qu'un enfant identifié comme Freddy Chalom Olanani Nyama 11 ans, vient de passer de vie à trépas dans la rivière Dougayou.

Selon une source proche du dossier et des témoignages recueillis auprès des jeunes rescapés, les faits se sont déroulés, mercredi 17 novembre courant, en début d’après midi.

Un groupe de 6 enfants (3 garçons et autant de filles) – tous élèves en 5e année dans une école de la place, ayant une moyenne d’âge de 11 ans–, décident d'aller se baigner à la rivière Dougayou, à la sortie des classes à midi, non loin de la voie qui mène au lycée technique Nyonda Makita de Mouila, dans le 2e arrondissement de Mouila. Et ce en dépit de ce que le cours d'eau connaisse une crue.

Sur place, l’un des gamins plonge le premier, il est suivi de Freddy Chalom Olanani Nyama. Sauf que ce plongeon va être fatal à ce dernier, car l'adolescent n'est plus remonté à la surface. D'autant plus que l’endroit est profond et rythmé par des courants.