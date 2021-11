Recrutement : Comilog dénonce la diffusion d' une fausse offre

VOUS avez probablement reçu une offre d'emploi émanant de la Compagnie minière de l'Ogooué (Comilog). C'est une arnaque, annonce le géant minier basé à Moanda, dans la province du Haut-Oguoué au Gabon. Dans un communiqué, l'entreprise dénonce la, d'une recrudescence des offres d’emploi fictives largement répandue sur les réseaux sociaux.

"La Comilog tient à préciser que ces offres n’émanent pas d’elle et décline à cet égard toute responsabilité y relative. La Comilog condamne avec la dernière énergie cet acte frauduleux. Elle se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs et complices des actes et messages de nature à porter atteinte à l’image de marque de l’entreprise" a avertie la Comilog.

L'entreprise précise par ailleurs qu'elle dispose de canaux officiels pour la publication des avis de recrutement. Elle invite postulantes à consulter son site web (https://comilog.eramet.com/) , sa page Facebook (https://www.facebook.com/comilogSA) et son profil LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/comilog/) sans oublier la presse aussi bien imprimée qu'en ligne.

"Toute personne désireuse d’intégrer la Comilog est invitée à consulter régulièrement les offres d’emploi via les sources de diffusion susmentionnées" conclut l'entreprise minière.