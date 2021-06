Code du travail : la Cosyga dénonce un projet de loi dangereux

ALORS que le projet de révision du Code du travail est sur la table des parlementaires, les organisations syndicales représentant les travailleurs des secteurs des mines, du pétrole, des banques, de l’eau et de l'électricité, de la logistique portuaire, du bois, du chemin de fer et l’ensemble des autres secteurs couverts par la Confédération syndicale gabonaise (Cosyga), ont tenu un point de presse dimanche au siège de ladite centrale syndicale.

Avant d'ajouter que "ce code n’apporte pas une plus value aux conditions des salariés, au contraire, ils voient leurs droits reculer et leurs libertés aliénées. Diminution des droits de la femme allaitante dans une société qui prône la Décennie de la femme. La fragilisation et la mise en précarité des travailleurs. La non-protection des salariés pendant les grèves. La mise à mal du droit des syndicats".