Mitzic : il avoue son meurtre après 11 ans de silence

DANIEL Mendou Bekale, Gabonais, 26 ans, habitant à Nkar II, a été placé sous mandat de dépôt la semaine dernière à la maison d'arrêt d'Oyem. Il serait l'auteur du meurtre perpétré le 28 juillet 2012 - il y a 11 ans -, de Donald Biyogo Bi Ndzibe. Des faits commis au sortir d'une rencontre de football perdue par l'équipe du bourreau présumé, au village V3, dans le département de l'Okano, par Mitzic. Son interpellation par les gendarmes de la brigade de Siat-Mitzic a eu lieu à la suite de confessions faites auprès d'une tradipraticienne.

Selon une source proche du dossier, l'après-midi du 28 juillet 2012 au village V3, sur le site de la société Siat-Mitzic, les jeunes de cette localité jouent et remportent un match de football de vacances contre ceux de Nkar II. La responsabilité de la défaite est aussitôt imputée au gardien qui n'est autre que Daniel Mendou Bekale. Ce dernier demande alors à Donald Biyogo Bi Ndzibe de l’accompagner au lac pour se nettoyer, avant de regagner leur village distant de 4 km. Chemin faisant, le gardien exige à son coéquipier de répéter les moqueries prononcées à haute voix devant les autres joueurs après le match. Mais une bagarre éclate entre les deux adolescents âgés d'environ 15 ans au moment des faits. Constatant que son adversaire est manifestement plus fort que lui, le gardien de but s'arme d’un morceau de bois, à l'aide duquel il assène un violent coup à Donald Biyogo Bi Ndzibe au cou.

Après s’être assuré que sa victime est bien morte, il traîne le corps vers le lac, pour faire croire à une noyade. Le meurtrier récupère le téléphone du défunt et regagne tranquillement le village. Sauf que le reste de l’équipe est surpris de voir Daniel Mendou Bekale rentrer seul. Et à la question de savoir où se trouve son accompagnateur, il répondra tranquillement qu’il s’est noyé dans le lac. L’oncle du disparu, qui travaille à Siat, arrive en compagnie d’autres personnes avec lesquelles il entame les recherches au lac. Le corps sans vie de l'infortuné est retrouvé sous un tronc d’arbre. Les gendarmes de la brigade de Siat se rendent aussitôt sur les lieux du drame pour les constatations d’usage. Dans la foulée, tous les joueurs sont conduits à l'unité pour les nécessités de l’enquête.

Aussi, la thèse de la noyade est privilégiée et tous les acteurs du ballon rond relâchés. Après les obsèques, Daniel Mendou Bekale rallie Libreville, où il passe 11 ans et 9 mois. Constatant que rien ne fonctionne dans sa vie, il décide alors de regagner son village natal en janvier 2023. Y étant, il se rend chez une tradipraticienne appelée Tati. Objectif : se faire initier et savoir ce qui ne va pas. Mais le jeune homme reçoit un non catégorique de la part de la dame qui lui confie au passage qu'il est lui-même à la source de ses problèmes. Le 17 avril 2023, l'ancien gardien de but de Nkar II repart chez la tradipraticienne dans le but de se confesser et livre à la dame le terrible secret enfoui en lui depuis toutes ces années.

Alexis NDONG SIMA

Oyem/Gabon