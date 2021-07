Koula-Moutou  : Une fillette échappe de peu à la noyade

Aussi insensé que cela puisse paraître, la petite Briana Moubouale aurait entendu la voix d'une sirène lui demandant de la rejoindre dans les eaux troubles de la Bouenguidi.

PRÈS d'un mois après la disparition tragique de Ruth Brunelle Ebobo, 12 ans, la fille d'un pasteur emportée par les eaux de la Bouenguidi, une gamine de 2 ans, Briana Moubouale, vient d'échapper de justesse à la mort. Au moment où les eaux troubles du principal cours d'eau du chef-lieu de la province de l'Ogooué-Lolo étaient sur le point de l'engloutir.

Selon des sources proches de la famille, le jour des faits, au quartier Litsebe, dans le 2e arrondissement de Koula-Moutou, Estelle Bassagoya, la mère de l'enfant, était en train de faire la lessive. Pendant que la petite Briana jouait en compagnie de son aînée de 5 ans. Et aussi ubuesque que cela puisse paraître, il se raconte que la fillette de 2 ans aurait entendu une voix l'appeler dans les eaux. " C'était la voix d'une sirène plus précisément ", croit savoir un des témoins. C'est ainsi que Briana Moubouale aurait donc plongé dans la rivière sans que sa mère ne s'en aperçoive. C'est plutôt une autre dame se trouvant à une cinquantaine de mètres de la scène qui va alerter Estelle Bassagoya. Les deux femmes se jettent aussitôt à l'eau et réussissent à sauver la gamine qui se débattait encore à la surface. La baraka était au rendez-vous ce jour-là puisque le sauvetage s'est déroulé en quelques secondes.

De sources médicales, la petite Briana Moubouale se porte bien, après les soins reçus au Centre hospitalier régional (CHR) Paul-Moukambi de Koula-Moutou, où elle a été admise en observation.

Cet incident vient remettre au goût du jour la question de la sécurité tout le long de la Bouenguidi. Aussi est-il nécessaire pour les pouvoirs publics et les forces de sécurité d'insister sur ce volet auprès de toutes personnes menant diverses activités dans ce cours d'eau qui a déjà endeuillé beaucoup de familles.

D. M

