Concours du saut en hauteur à Dakar : Elca-Charles Ambourouet vainqueur

LA Fédération sénégalaise d'athlétisme a organisé le week-end écoulé au stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar son championnat national. Y prenaient part les meilleurs athlètes locaux et étrangers évoluant dans des clubs sénégalais. C'est le cas de notre compatriote Elca-Charles Ambourouet (saut en hauteur), sociétaire de l'Association sportive des Douanes (AS Douane), par ailleurs étudiant en Master 1 à l'Institut national de l'éducation populaire et du sport de Dakar (Inseps).

Dimanche dernier, lors du concours du saut en hauteur, notre jeune compatriote a remporté avec brio le concours avec un saut à 2 mètres 05. Égalant par la même occasion le record du championnat. À la grande satisfaction du champion gabonais. " Je suis satisfait d'avoir occupé, pour la 3e année consécutive la première place au concours du saut en hauteur. J'ai égalé mon record personnel qui est également celui de la compétition avec un saut à 2,05 m. Mon record personnel est de 2,10 m. Plus trop loin du record national qui est de 2,14 m. Je travaille avec acharnement pour réaliser mes objectifs", a-t-il fait savoir.

Pour rappel, le record du Gabon du saut en hauteur (2,14 m) est détenu depuis le 6 avril 1990 par Hilaire Owanlélé. 31 ans plus tard, ce record n'est toujours pas tombé. Tout comme celui du 400 m haies, détenu depuis le 22 juillet 1978 par Daniel Ololo lors des jeux africains d'Alger (Algérie).

Willy NDONG

