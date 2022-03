Franceville  : écrouée pour avoir abandonné son nouveau-né dans une broussaille

Orneilia Ntongone Ekomesse, Gabonaise de 31 ans, a été écrouée la semaine dernière à la prison centrale de Franceville, pour abandon de son nouveau-né dans la nuit du 14 février à Franceville. L'on a encore en mémoire la terrible découverte, le 15 février passé par un riverain de ce nourrisson abandonné dans la nature, à Ongali, un quartier du 2e arrondissement. Selon une source autorisée, la dame serait arrivée au cabinet d'accouchement "Grâce à Jésus" le 14 février avec le nouveau-né entre les jambes.

Une sage-femme indique que l'accouchement a eu lieu un peu plus tôt dans un véhicule. N'ayant pas d'argent pour régler la facture des soins à lui prodigués, elle a fui avec son nouveau-né en escaladant le mur arrière de la structure hospitalière. Avant de se débarrasser du bébé et poursuivre tranquillement son chemin. Après une nuit passée dans la brousse, le bébé est sauvé par un riverain, puis ramené au cabinet médical, où la responsable et son équipe vont s'en occuper.

Après des enquêtes diligentées par éléments de la Direction générale des recherches (DGR) les pandores finissent par l'interpeller. Ornelia Ntongone Ekomesse est ensuite déférée devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de Franceville. " Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait fait cela, elle a confié que l'auteur de sa grossesse est un homme marié et que ce dernier aurait refusé d'assumer ses responsabilités. Sauf qu'en tant qu'élève, elle était dans l'impossibilité de le faire ", a expliqué une source militaire proche du dossier.

Un argument loin de convaincre le maître des poursuites, pour qui l'acte posé reste blâmable par la loi. D'où le mandat de dépôt décerné à l'encontre de la mère présumée indigne. Le nourrisson est resté au cabinet médical, durant près de deux semaines, à la charge entière de la responsable. " Le bébé a ensuite été remis à l'oncle de la jeune fille, qui est son tuteur ", a confié une infirmière.

N.O.

Franceville/Gabon