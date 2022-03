Caisse des dépôts et consignations  : le Syltra-CDC en colère

Abus de pouvoir, licenciements abusifs, non-respect du règlement intérieur… le Syndicat libre des travailleurs de la Caisse des dépôts et consignations (Syltra-CDC) a manifesté dernièrement sa colère face aux agissements de la direction générale. LES agents de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) sont en colère. Ces derniers dénoncent les violations, à leurs yeux, de certaines dispositions du Code du travail et les abus de pouvoir répétés de leur direction générale. Il s'agit, indique le Syndicat libre des travailleurs de la Caisse des dépôts et consignations (Syltra-CDC), de licenciements abusifs sans approbation de l'inspection de travail. Notamment celui d'un agent délégué du personnel, protégé par les articles 70 et 330 du Code du travail ; de deux agents nommés par décret présidentiel pris en Conseil de ministres, dont les contrats ont été résiliés unilatéralement.

Autres griefs, la non-application de la convention collective relative aux banques et institutions financières intégrées dans le dispositif contractuel et dont l'usage est consigné lorsqu'un vide juridique est constaté. Mais également du non-paiement de la prime de performance sur l'exercice 2 020 ; du non-respect des libertés et de l'exercice des droits syndicaux ; de l'explosion des sanctions disciplinaires ; du non-respect du règlement intérieur ; de la violation des articles 13, 146 et 36 alinéas 10 et 12 du Code du travail. N'en jetez plus ! Malgré ses interpellations, le Syltra-CDC dit n'avoir pas trouvé d'oreilles attentives auprès de la direction générale de la CDC.

Aussi avait-il déposé un préavis de grève arrivé à son terme, avant de passer jeudi dernier au mouvement de grève proprement dit. Lequel a cependant été désamorcé par l'inspection du travail de l'Estuaire, qui s'est autosaisie de la situation, invitant les protagonistes à la table des négociations.

Isaac MUKETA MUELE

Libreville/Gabon