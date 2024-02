Corruption : les auditions de la "Young team" vont-elles se poursuivre ?

À la suite des auditions des membres de la "Young team'' dont Cyriaque Mvouradjiami, Yolande Gisèle Mombo, Abdoul Oceni Ossa et Steeve Ndzegho Dieko, la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite (CNLCEI) avait annoncé celles d'autres personnalités influentes.

Parmi celles-ci, Sylvia Bongo Ondimba, l’ex-première dame du Gabon et Vincent de Paul Massassa, ancien ministre du Pétrole. Sauf que leurs auditions n'ont finalement plus eu lieu, hier, du fait des questions de compétence de cette institution relativement à ces affaires.

En effet, Vincent de Paul Massassa, déjà présent dans les locaux de l'institution, et prêt à être auditionné, s'est vu ramené illico à la prison centrale de Libreville, par les agents en charge de sa surveillance. C'était à l'initiative de la hiérarchie de ces agents qui, selon des sources bien introduites, aurait reçu des consignes du ministère de la Justice à ce propos.

À la Commission, la surprise face à la tournure prise par les choses fut grande. Surtout que la CNLCEI estime préalablement avoir écrit au procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville, en vue d'obtenir la sortie de ces prévenus. En sus d'avoir sollicité l'appui du commandement en chef de la gendarmerie dans le cadre de la sécurité.

Comme ce fut le cas, quelques jours auparavant, pour les autres prévenus la semaine dernière. Entre-temps, on apprend qu'un courrier émanant du ministère de la Justice parvenait lundi en fin d'après-midi à la Commission, lui rappelant ses missions. Sauf celle de procéder à des auditions publiques et devant la presse de prévenus dont les dossiers sont en instruction. Ce que conteste la CNLCEI qui y voit plutôt une immixion regrettable et une entrave à son action.

D'aucuns arguant même qu'aucun fondement juridique n'autorise ce ministère à agir et encore moins à décider de ce que doit faire la Commission qui revendique son indépendance. Du coup, on est en droit de se demander si les auditions de la Young team ainsi que celle de l'ancienne première dame, Sylvia Bongo Ondimba, vont se poursuivre ? La réponse sans doute dans la semaine, vu que d'autres séances sont au programme.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon