Concours de la police : un 3e contingent bientôt constitué

Face à l’affluence des candidatures et au regard des besoins exprimés, le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé de porter le nombre initial de recrues de 1 100 à 3 000, offrant ainsi davantage d’opportunités à la jeunesse gabonaise.

Le nombre de candidats admis au concours d'entrée dans les rangs des Forces de police nationale (FPN) organisé le 9 septembre 2023, et dont les résultats de deux contingents ont été rendus publics le 16 février dernier, passe désormais à 3 000. En effet, un troisième contingent est en cours de constitution, conformément à la décision du président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema.

Face à l'afflux des candidatures et au regard des besoins exprimés, le chef de l'État a décidé d'augmenter le nombre de recrues de nouveaux policiers initialement arrêté à 1 100. Un communiqué signé, lundi soir, du général de division Serge Hervé Ngoma, commandant en chef des FPN, donne, d'ailleurs, toutes les indications à ce sujet.

Le concours avait connu, en septembre dernier, une participation remarquable de 17 771 candidats, dont 6 617 ont été déclarés admissibles à l’issue des épreuves écrites et sportives. Cependant, l’enquête de moralité menée sur 6 206 dossiers avait révélé 4 564 candidatures non conformes et entachées de nombreuses irrégularités : faux actes de naissance, faux diplômes, usurpation de la nationalité gabonaise, antécédents judiciaires et comportements incompatibles avec l'exercice de la fonction policière. Au final, seuls 1 642 candidats ont été jugés dignes d'être incorporés dans les FPN.

"Pour compléter ce gap, le haut commandement a décidé de repêcher certains candidats sur la base des notes obtenues à l'issue des épreuves écrites. Ce processus est en cours en vue de constituer le 3e contingent. Il est à préciser que les candidats repêchés seront également soumis à l'enquête de moralité et aux examens médicaux", précise le communiqué du commandement en chef des FPN.

En clair, 1 358 recrues supplémentaires sont, donc, attendues pour constituer ce 3e contingent. Une décision jugée salutaire par les uns et les autres. Pour plusieurs observateurs, elle constitue aussi une manière pour le chef suprême des Forces de défense et de sécurité, non seulement de réaffirmer son engagement à donner l'emploi aux jeunes Gabonais, mais aussi de faire d'eux, un maillon fort de la Nation et une frange responsable sur laquelle le pays peut toujours compter.

Cet acte traduit également, pour les plus hautes autorités, désireuses de maintenir notre pays dans un climat apaisé, la volonté de faire taire tous les appels à mobilisation et à la contestation qui émaillaient déjà la toile au moment de la publication, le 16 février passé, des résultats de ce concours des FPN.

En effet, les vidéos des candidats recalés avaient longuement circulé sur les réseaux sociaux dès ce jour-là. Leurs auteurs protestaient contre ce qui apparaissait, à leurs yeux, comme des incongruités sur les listes d'affichage desdits résultats. Notamment, des doublons, l'admission des candidats déclarés inaptes lors des épreuves sportives, etc.

D'aucuns concluant, à tort ou à raison, à une manipulation des résultats. Estimant avoir fourni assez d'explications sur le déroulement de ce concours, les Forces de police nationale tiennent, tout de même, à mettre en garde les auteurs de toute forme d'appels à la mobilisation et/ou à la contestation des résultats sur les réseaux sociaux. Car celles-ci se déploient hors du cadre légal et pourraient constituer un trouble à l'ordre public.

C'est pourquoi, précise le communiqué des FPN, les auteurs seront poursuivis conformément aux lois en vigueur en territoire gabonais.

Sveltana NTSAME NDONG

Libreville/Gabon