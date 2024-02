Panthères : sept mois d'indisponibilité pour Junior Noubi

Le portier de l'équipe nationale a été opéré au mois de décembre, victime d'une rupture des ligaments croisés au mois de novembre dernier lors du match Gabon-Kenya. Lors de la rencontre Gabon-Kenya du 16 novembre dernier, comptant pour la première journée des éliminatoires du Mondial 2026, le portier gabonais Junior Noubi Fotso avait été remplacé à la 32e minute suite à un choc au genou avec un attaquant des Arambi Stars.

Et avait naturellement cédé sa place à Anse Jörgen Ngoubi Demba. Ce jour-là, la nature et la gravité de sa blessure n'avaient pas été révélées. Mais aujourd'hui nous sommes en mesure de vous dire de quoi souffre le joueur de l'US Fougères (N3)." Noubi, lors du match du Gabon face au Kenya, le 16 novembre dernier, a été victime d'une rupture des ligaments croisés.

En décembre, il a été opéré au Centre hospitalier privé Saint-Grégoire de Rennes. La durée de son indisponible est de sept mois minimum ", renseigne une source digne de foi proche de la sélection nationale. Cette indisponibilité poussera le coach Thierry Mouyouma à élargir son champ de détection des gardiens de but.

Il est d'ailleurs attendu à Moanda et Port-Gentil dans les tout prochains jours pour superviser les portiers de Mangasport et du Stade Mandji. Reste que cette situation constitue un véritable casse-tête chinois. Le gardien titulaire, Jean-Noël Amonome, ne rassure plus, surtout après son carton rouge face à la Mauritanie. Au niveau domestique, le championnat est à l'arrêt et l'on se demande bien comment Mouyouma fera-t-il pour convoquer des gardiens qui ont presque 9 mois sans compétition.

Un véritable défi à relever pour le coach des Panthères. Or, nous savons tous qu'une grande équipe c'est d'abord un bon et grand gardien.

Willy NDONG

Libreville/ Gabon