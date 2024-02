Taekwondo/Me Denis Mboumba : "Il faut une préparation de niveau élevé pour Atora"

L'Union : M. Le président, nous imaginons aisément la joie qui vous anime jusqu'à ce jour après la qualification historique d'Emmanuella Atora pour les JO de Paris-2024.

- Me Denis Mboumba : En effet, je suis un président comblé après cette qualification historique d'Emmanuella Atora Eyeghe, première dame à se qualifier pour les Jeux olympiques. Et surtout rappeler que le taekwondo est la première discipline à qualifier officiellement le Gabon après des combats âprement engagés.

• Que vous inspire le fait que cela soit une athlète évoluant au Gabon qui se qualifie ?

- Le taekwondo a toujours fait honneur à la nation. Une fois de plus, cet engagement a été respecté et j'en suis fier. Cette qualification rentre dans le droit fil de mon projet électoral : la nouvelle dynamique. C'est une victoire singulière que d'ailleurs nous dédions au président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema et à la nation tout entière. Alors, la victoire d'Emmanuella Atora, qui évolue au Gabon, me fait dire encore que notre pays a un incroyable talent sur bien des plans et surtout au niveau sportif.

• Que fait la fédération justement pour dynamiser le taekwondo au niveau local pour nous sortir d'autres Atora ?

- Il faut que les politiques sportives soient véritablement accompagnées avec des moyens conséquents comme c'est le cas pour d'autres nations. Savez-vous que le Gabon a eu le même nombre de qualifiés que le Maroc et bien d'autres grandes nations du taekwondo continental ? Cela veut dire que le potentiel qui est le nôtre est énorme. Maintenant, il faut le capitaliser et même le dynamiser d'avantage.

• Mais encore…

- La fédération mène depuis l'avènement de notre équipe des initiatives de promotion et de vulgarisation de notre discipline à travers l'accompagnement des ligues dans l'organisation des compétitions avec nos petits moyens et surtout l'aide de certains mécènes qui nous accompagnent. Vous savez que nos budgets sont étriqués, ce qui ne nous permet toujours pas de pleinement dérouler nos différents programmes d'activités sur le plan local.

• Quelles sont vos ambitions pour Paris 2024 et avec quelle préparation pour Atora ?

- Nos ambitions pour Paris c'est naturellement que l'histoire se répète comme ce fut le cas en 2012 avec la médaille d'argent d'Anthony Obame. Et nous croyons que les mânes de nos ancêtres accompagneront Emmanuella qui vient de rentrer dans l'histoire de notre belle nation dans cette période de transition.

• Qu'en est-il de sa préparation ?

- Il faut une préparation de niveau élevé pour Atora. C'est pourquoi nous allons soumettre un cahier des charges au ministre des Sports afin qu'elle soit prise en charge très rapidement dans un centre de renommée mondiale.

Entretien réalisé par Willy NDONG

Libreville/Gabon