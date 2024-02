Santé : le ‘’One health’’’’ pour faire face aux défis de santé en Afrique

‘’One health’’ ou une seule santé en français, est une approche transdisciplinaire et multisectorielle visant à faire face aux problèmes de santé à l’interface de l’homme, de l’animal et de l’environnement. Elle préconise ainsi la mise en commun de plusieurs disciplines scientifiques pour venir à bout de maladies zoonotiques transmises par les hommes aux animaux et vice versa. Une approche transdisciplinaire et multisectorielle qui a permis aux gouvernements d’en finir avec la Covid 19.

Pour en parler récemment avec les journalistes membre du Réseau des médias africaines pour l’environnement et la santé (Remapsen), le Pr Brama Kone, responsable du portefeuille changements climatiques et santé au bureau régional OMS Afrique en a expliqué les enjeux, défis et perspectives dans un contexte de changement climatique en Afrique.

C’était au cours d’un webinaire qui a réuni une cinquantaine de journalistes de ce réseau. On retient ainsi des explications du Pr Koné que si on veut traiter un problème de santé de façon durable, il faut au moins un médecin, un sociologue et un environnementaliste…

Les différents secteurs devant travailler et réfléchir ensemble de façon systémique lorsqu’il s’agit d’aborder une maladie sous l’angle de la santé unique. Aussi le One health peut-il, de son avis, aider les pays à relever les défis dans le domaine de la santé en Afrique.

‘’L’approche une seule santé pousse les gouvernements à ne pas aborder la santé sous un seule angle. Elle permettra de relever les défis de santé tant ils sont de plus en plus complexe’’, explique-t-il. Et de prendre l’exemple de la résistance microbienne. ‘’Aujourd’hui nous avons de plus de plus de microbes qui résistent aux antibiotiques existant et connus. Une situation due à de multiples causes, notamment l’automédication et partant une mauvaise prise des antibiotiques.’’ Pour faire face à cette résistance microbienne, il faut l’approche une seule santé préconise-t-il.

‘’Elle implique une grande composante de sensibilisation, de renforcement de capacités aussi bien communautaire qu’au niveau du secteur de la santé.’’ Entendu que face à un problème donné ceux qui sont les plus affectés sont ceux qui feront plus d’effort en l’occurrence ici l’Afrique. Le responsable du portefeuille changements climatiques et santé au bureau régional OMS Afrique estime ainsi que la région Africaine doit jouer un rôle leader dans l’appropriation de cette approche pour faire face aux défis sanitaires qui sont les siens.

Aussi est-il question pour s’approprier le concept une seule santé de recourir à la convention tripartite entre l’OMS, la FAO et le Programme des Nations Unies pour l’environnement. Convention qui a ajouté ensuite l’organisation mondiale pour la santé animale. A noter que Le One health est né au début des années 2000.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon