Sport : National-Foot 1 et 2 : en route pour le rapide galop d'essai

Deux mois et deux semaines, c’est le temps que va durer la saison de reprise des deux championnats domestiques majeurs. Une vraie course contre-la-montre, notamment pour le National-Foot 1 qui va se disputer dans une formule quasi identique à celle utilisée lors de la dernière édition interrompue en mars 2020 après sept journées pour cause de mesures gouvernementales liées à la pandémie de Covid-19 Avec sur la ligne de départ, une poule A composée du CF Mounana, du FC 105, de Bouenguidi Sport, du Stade Mandji, de l'AS Pélican, du Stade Migovéen et de l'US Oyem. La poule B comprenant, pour sa part, l’US Bitam, Mangasport, Lozosport, l'AS Dikaki, l'AO CMS, Akanda FC et Missile FC.

Les trois premiers de chaque groupe se retrouveront pour une phase finale en poule unique et des confrontations sur un match au terme desquelles la meilleure équipe sera sacrée championne du Gabon 2022 et qualifiée pour la Ligue des champions. Son dauphin héritera du sésame pour la coupe de la Caf. Le National-Foot 2 se jouera, quant à lui en poule unique. Les deux premiers du classement final seront promus en première division, et les deux derniers intégreront la Super D3 programmée par la Fédération gabonaise de football. Pour une courte saison allant du 14 mai au 31 juillet 2022. Avec quatorze journées en phase régulière, cinq de play-off et un total de 99 matchs en D1, contre dix-huit levées et matches à l'échelon inférieur.

Si des interrogations peuvent logiquement poindre sur la gestion des efforts dans une compétition se disputant à un rythme échevelé d’un match tous les trois ou quatre jours, si les risques de blessures sont importants et la qualité du spectacle en doute, il ne reste pas moins que le plaisir de retrouver le jeu et la compétition sera au rendez-vous. Avec en première ligne les habituels cadors, l’AS Mangasport et l’USB, certes logées dans la même poule, mais armés pour décrocher la timbale. Les Mineurs et les Bitamois disposent en effet des effectifs les plus équilibrés et les plus riches. En outsiders, se dressent l’AS Pélican, qui a tenté le pari de trois internationaux gabonais sur le déclin (lire par ailleurs), le Stade Mandji et Bouenguidi Sports. Alors que le FC 105, place historique du football gabonais, devrait être à nouveau réduit à la lutte pour le maintien.

Au même titre que Lozosport, l’AS Dikaki, l’USO, voire le Stade Migovéen. A moins que ce dernier soit, au côté de l’AO CMS, du CF Mounana ou d'Akanda FC pour une place dans le ventre mou et un rôle d’arbitre de la course au titre. Mais rien n'est acquis à tous les niveaux dans une édition qui sera l'étape transitoire vers la nouvelle donne des championnats professionnels que veulent les recommandations des assises nationales organisées en mai 2021.

Le ton sera donné ce week-end avec l’ouverture officielle prévue samedi à Libreville au stade Augustin-Monedan de Sibang, avec l’affiche CF Mounana/AS Pélican. Une rencontre à l'entrée gratuite pour le public. Ainsi en a décidé de la Linaf. Laquelle a également validé, avec l'ensemble des clubs de D1 et de D2, le port d'un brassard noir par les joueurs et l'observation d'une minute de silence avant le coup d’envoi de chaque match de la première journée, en mémoire de Théodore Zue Nguema, le mythique attaquant international gabonais décédé le 5 mai 2022 à Bata (Guinée équatoriale) et inhumé ce jour à Mongomo.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon