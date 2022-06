Shavy Warren Babicka : " C'est la victoire du peuple gabonais, pas la nôtre"

Première sélection, premier but. L'attaquant d'Aris Limassol (Chypre) a inscrit, le 4 juin dernier, à Kinshasa, à la 23e minute, l'unique but du match RD Congo-Gabon. Comptant pour les éliminatoires de la Can 2023, groupe I. Comment a-t-il vécu cette première ? Où, au vu des difficultés, les Panthères sont-elles allées chercher les ressources pour vaincre les Léopards ? Dans l'entretien ci-dessous, notre jeune compatriote répond sans détour.

l'union : Le 4 juin dernier, au stade des Martyrs de Kinshasa, vous avez inscrit l'unique but de la partie. Quelques jours plus tard, le souvenir de cette réalisation est encore présent, n'est-ce pas ?

Shavy Warren Babicka : Et comment ! Le souvenir est là. Mais également la fierté pour moi de porter le maillot national et d'avoir inscrit l'unique but de la partie. Avoir remporté ce match à l'extérieur est une joie immense. Au départ, l'équipe a eu de gros soucis d'organisation mais au finish une victoire.

C'était quoi le secret de ce succès face aux Léopards de la République démocratique du Congo ?

- La situation, connue de tous, n'a pas été facile. Les anciens nous ont dit que ce match se gagnerait au mental. Et, par conséquent, nous ne devrions plus penser aux évènements de Paris, Barcelone et Kinshasa. Mais au match. Et qu'il fallait tout donner pour ne pas perdre et montrer au peuple que, malgré l'adversité, tout reste possible. Toujours y croire, malgré les difficultés. Ne rien lâcher !

À qui dédiez-vous ce but ?

- À la nation gabonaise, tout naturellement. Les Gabonais étaient suspendus à ce résultat. Ils ont eu des frissons comme nous. Ils étaient en communion avec nous. Et à la fin il y a eu cette victoire. C'est la victoire du peuple gabonais, pas la nôtre. Entretien réalisé par Willy NDONG Libreville/Gabon