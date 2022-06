Lebamba : le bac reprend du service sur la rivière Louétsi à Idembé

Cela, après 8 mois de panne.

Un véritable ouf de soulagement pour les populations de l’axe routier Idembé-Mabanga jusqu'au District de Nzénzélé. Et pour cause, après 8 mois d'inactivité pour cause de panne, le bac assurant la desserte régulière sur la rivière Louétsi, au village Idembé, est à nouveau opérationnel. Les travaux de réparation ont pris fin le 10 juin écoulé grâce à une équipe d'experts de la subdivision des Travaux publics (TP) de Ndendé (Dola) représentée par Antoine Ebang Ovono (responsable de la filière bac), et Joseph Koumbassa Obongo, (représentant la société Alternance Plus BTP) qui ont mêlé leurs expertises pour faire redémarrer l'engin. Le Conseil départemental de la Louétsi-Wano, Gervais Boundzanga a remercié les deux entités pour les réparations abouties. Tout en précisant que la remise sur… rivière du bac résulte du souci de l'actuel bureau du Conseil dont il tient les rênes, à améliorer les conditions de vie de ses administrés tout au long de son mandat à la tête du CDLW.

Malgré le temps pris et les aléas nés à la suite de cette longue panne, les populations locales se contentent d'apprécier la reprise des activités de leur bac. Si tant est que les voitures ne pouvant plus effectuer la traversée, les ravitaillements en produits vivriers et autres ne se faisaient plus dans le district de Nzenzelé. Plusieurs personnes malades ont même perdu la vie faute de bac. Et il était difficile pour les femmes de rallier à temps l'hôpital de Bongolo, qu'elles accouchaient parfois à mi-chemin.

Belzahs Aymar MAMBELA

Lebamba/Gabon