Préparation CAN 2021 : les Panthères quittent Paris ce jour à 14h30 pour Dubaï

L'INCERTITUDE autour de la préparation des Panthères, l'équipe nationale de football du Gabon, avait été évoquée le 15 décembre dernier dans L'Union. En cause : le retard lié au décaissement des fonds devant permettre à notre Onze national d'aller se préparer, comme d'autres nations africaines qualifiées pour la Can-2021, à Dubaï, aux Emirats arabes unis. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. A la suite des instructions fermes données par le chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba.

"Après l'article paru dans L'Union du 15 décembre dernier, relatif aux difficultés rencontrées par les Panthères concernant leur mise au vert aux Emirats arabes unis, la Première ministre, le jour même, a reçu le ministre des Sports et les principaux responsables du Budget et du Trésor de notre pays pour régler au plus vite cette question. Et au lendemain de cette rencontre, une solution a été trouvée", renseigne une source digne de foi. La semaine dernière, selon la même source, les fonds ont été mis à disposition. Les Panthères quittent donc Paris aujourd'hui à 14 heures 30 à destination de Dubaï. Hier, joueurs et encadreurs ont pris leurs quartiers à l'Hôtel appart city confort, situé non loin de l'aéroport du Bourget d'où ils embarqueront. Les Panthères, qui seront logées au Hyatt Regency Dubaï, situé dans le quartier de Deira, centre historique de la ville, débuteront demain mardi leur préparation.

Et pour mener à bien cette mission, le ministère des Sports et la Fégafoot ont dépéché, il y a une dizaine de jours à Paris (France), l'intendant général des Panthères, Serge Ahmed Mombo, pour superviser toutes ces opérations. S'agissant des rencontres amicales, le Gabon ne jouera plus contre la Côte d'Ivoire et la Tunisie, comme initialement prévu, faute d'harmonisation de calendrier, semble-t-il, mais désormais contre l'Ouganda, la Mauritanie et une équipe de D1 de Dubaï.

Face aux Cranes ougandais (16e nation africaine), nos Panthères (19e) joueront le 30 décembre prochain à 17 heures (heure au Gabon, 20h aux Emirats arabes unis). Le 2 janvier, l'équipe B des Panthères, toujours à la même heure, affrontera un club du championnat des Emirats. Avant de boucler le 4 janvier face aux Mourabitounes (23e) de Mauritanie.

Les autres membres de la délégation locale arrivent à Dubaï demain mardi.