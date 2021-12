Football : Musavu-King forfait pour la CAN

C'EST un nouveau coup dur pour Patrice Neveu, le sélectionneur des Panthères. En effet, après le forfait du défenseur central de Sivasspor Kulübü (Süper Lig turque), Aaron Appindangoye, blessé, le technicien français fait face actuellement à une autre difficulté. Et non des moindres ! Yrondu Musavu-King, lui aussi est forfait pour cause de blessure. L'ancien sociétaire du Stade Malherbe de Caen (France), comme en 2017, ne sera pas au rendez-vous de la Can de football Cameroun-2021.

Au grand dam du coach national qui, malgré cette situation, devra faire preuve d'imagination pour composer un axe central capable de tenir la dragée haute aux adversaires du Gabon du premier tour que sont les Comores, le Ghana et le Maroc.

Lors des matchs de préparation à Dubai, l'on aura une idée de ce que pourrait être la charnière centrale de notre sélection nationale durant la Can. Depuis La Rochelle (France) où il séjourne actuellement, Patrice Neveu nous a fait savoir son incompréhension face au forfait de Musavu-King. " Il y a quelques jours, j'ai discuté avec Musavu-King qui m'a dit toute sa volonté et détermination d'être à la Can, au Cameroun. Raison pour laquelle j'ai convoqué le joueur pour l'expédition du Cameroun. Récemment, j'ai reçu une correspondance de son club m'informant que notre joueur, pour cause de blessure, ne pouvait honorer la sélection. Ce qui est fort dommage pour nous. Qu'à cela ne tienne, nous allons tester plusieurs options lors de notre mise au vert et retenir la meilleure possible".

Et comme le stipule la réglementation, nous osons espérer que les dirigeants de Bengaluru FC accepteront, tout de même, de libérer Musavu-King afin qu'il fasse constater sa blessure par le médecin de l'équipe nationale, Dr Jean-Marie Mba Angoue. Car, Bengaluru n'est qu'à 3h50 de vol de Dubai, lieu du regroupement des Panthères.