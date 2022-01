PEA & Lemina  : et si la Caf avait menti ?

PIERRE-EMERICK Aubameyang et Mario Lemina ont été testés positifs au Covid-19, le 6 janvier dernier, après avoir réalisé un test antigénique à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Quelques heures après leur arrivée, nos deux internationaux ont passé, cette fois, à leur hôtel, un test PCR, dont la positivité a été confirmée… Rétablis quelques jours plus tard, les deux joueurs n'ont pas été autorisés à jouer. Tout simplement parce que les examens post-Covid de PEA et Lemina ont révélé, selon la Commission médicale de la Caf, des lésions cardiaques. Selon nos informations, la durée de l'indisponibilité des joueurs, à en croire ladite commission, était de trois mois.

Les joueurs ont donc regagné leurs clubs respectifs pour des examens approfondis qui, in fine, n'ont rien révélé. D'ailleurs, lors de la rencontre de dimanche entre Metz et Nice (0-2), jouée au stade Saint-Symphorien, Mario Lemina a effectué son entrée en jeu en fin de partie. De quoi suspecter plus encore le rapport médical de la Caf qui parlait d'une indisponibilité de 90 jours. Un complot ? Là est toute la question. Face à cette situation, Patrice Neveu s'est lui aussi interrogé. " Le rapport médical post-Covid de Lemina et Aubameyang parlait d'une indisponibilité de trois mois du fait d'une inflammation au niveau du myocarde. En rentrant en Europe pour des examens plus approfondis, ils ont pris avec eux les clichés que la Caf avait effectués. Après interprétation, il n’y avait absolument rien…

Nous nous interrogeons donc sur cette situation, sachant même que Mario a joué dimanche à Metz", a expliqué Patrice Neveu. La Caf avait bien indiqué que les deux joueurs seraient indisponibles durant trois mois. Comment expliquer alors le retour sur les terrains de Lemina quelques jours seulement après son départ du Cameroun ?

W.N.

Libreville/Gabon