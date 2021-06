Mondiaux de judo : les enjeux de la participation gabonaise à Budapest

LA Fédération internationale de judo (FIJ) organise du 6 au 13 juin prochain à Budapest en Hongrie, les Championnats du monde séniors de judo. Ce tournoi qui regroupe 712 compétiteurs venus de 133 pays dont le Gabon, est qualificatif pour les Jeux olympiques qui auront lieu à Tokyo (Japon) du 23 juillet au 8 août 2022.

Le Gabon, en plus de l'arbitre international Jean-Claude Ndjimbi, déjà qualifié pour les JO, est représenté par Sarah Myriam Mazouz (-78 kg), Karène Agono-Wora (-70 kg) et Terence Junior Kouamba (-81 kg). L'enjeu pour notre Gabon, lors de ce dernier tournoi de qualification olympique (TQO), est de qualifier un deuxième athlète pour Tokyo. Pour y arriver, Sarah-Myriam Mazouz, 32e au classement mondial, déjà qualifiée pour les Jeux olympiques grâce au quota continental, doit absolument obtenir la médaille d'or lors de ces Championnats du monde.

C'est dire combien l'équation s'annonce difficile pour nos compatriotes qui sont rentrés bredouilles du Grand Slam de Kazan (Russie) et des derniers Championnats d'Afrique qui se sont récemment déroulés à Dakar (Sénégal). Et ce, malgré d'importants moyens financiers dégagés par le ministère des Sports, via l'Office national de développement du sport et de la culture, pour permettre au judo gabonais d'être toujours présent sur l'échiquier international.