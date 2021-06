Bikele-Nzong : il tue sa copine à la suite d'une scène de jalousie

DIMANCHE dernier, vers 3 heures du matin, une jeune femme de 22 ans connue sous le prénom de Winnie, a été tuée à l'aide d'un fragment de bouteille, par son petit ami, à Bikélé-Nzong, dans le 3e arrondissement de Ntoum. Les mobiles de cet acte seraient liés à une scène de jalousie du meurtrier présumé à l'égard de sa petite amie.

Sur les lieux du drame, la même version d'un crime passionnel nous est relatée par différents témoins. L'un d'entre eux fait savoir que la jeune fille de 22 ans et son copain sont arrivés dans un bar du quartier, qui veille parfois jusqu'au matin, pour prendre un verre. Ils étaient accompagnés de certains amis. Sur place, ils trouvent d'autres jeunes. Puis la fête commence. " À un moment, le copain de Winnie s'est déplacé et a laissé celle-ci dans le bar avec ses amis. À son retour, il la trouve en train d'échanger dehors avec un autre homme. Un grand du quartier qu'il connaît parfaitement. Mais il soupçonnait ce dernier de courtiser la fille. C'est de là que tout est parti " , explique la source.

En effet, a poursuivi notre source, le jeune homme a commencé à menacer sa petite amie en présence de l'autre homme, avant de s'en prendre à ce dernier, qu'il a menacé et injurié par la même occasion. Voyant l'agressivité verbale du copain de Winnie, l'hôte choisit de s’éclipser et de rentrer chez lui.

Le copain jaloux, laissant la demoiselle dehors, va rentrer dans le bar et se saisir d'une bouteille, qu'il casse et en enfonce ensuite un fragment à Winnie à la hauteur de l'avant-bras. L'artère est sectionnée et le sang gicle. La jeune fille va appeler à l'aide, avant de s'effondrer. Elle sera par la suite mise dans une brouette, pour être évacuée jusqu'à la voie principale. L'objectif étant de la conduire vers une structure hospitalière.