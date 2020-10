Ligue Europa : trois Panthères en lice

PEA qui a découvert la Ligue Europa avec Lille (9 matchs), avant de la disputer sous les tuniques du Borussia Dortmund (14 rencontres, 11 buts, 3 passes décisives) et d'Arsenal (18 sorties, 11 pions, 3 offrandes), va disputer sa 42 e rencontre. Dans une poule (B) où son écurie affronte aussi Molde FK (Norvège) et Dundalk FC (Irlande), Aubameyang devra vite affirmer ses ambitions de conquête.

À l’Étoile Rouge Belgrade, ce sera plutôt une opportunité offerte à Kanga pour améliorer ses statistiques. Bien que forfait à Hoffenheim (Allemagne) pour cause de Covid-19, le milieu de terrain en aura la possibilité lors des cinq levées suivantes du Groupe L, où figurent également La Gantoise (Belgique) et le Slovan Liberec (Slovaquie).

L’expérience débutée au FK Rostov (2 matchs) et renforcée au Sparta Prague (4 matchs, 1 but, 2 passes décisives) se poursuivra donc chez les Serbes, où il compte 3 réalisations et 4 passes décisives en 13 sorties.