Judo : nos athlètes aux prochaines compétitions internationales ?

En ligne de mire, le Grand Prix de Budapest en Hongrie, qui se déroule du 22 au 26 octobre 2020. Ensuite, au début du mois de décembre, le Grand Slam d'Osaka au Japon. Et, enfin, les Masters de Doha (Qatar) pour clôturer la saison 2019-2020. Ces trois événements distribueront des points qualificatifs pour les prochains JO.

Au niveau du Gabon, trois judokas sont encore en lice. Il s'agit de Sarah Mazouz (-78 kg), Karene Agono Worah (70 kg) et Paul Kibakai (81 kg). In fine, la question qui se pose est de savoir si nos athlètes prendront part à ces tournois. Si oui, dans quelles conditions ?

Sarah Mazouz est actuellement à Montréal au Canada où elle poursuit sa rééducation après s'être blessée au poignet. Elle est donc "out'' pour Budapest. Karene Agono Worah, selon nos informations, ne prendra pas part à ce tournoi. S'agissant de Paul Kibakai, on est tout simplement sans nouvelle de lui. Il est donc certain que nos trois compatriotes ne seront pas présents dans la capitale de la Hongrie. Joint au téléphone, un responsable de la Fédération gabonaise de judo nous a indiqué attendre "les instructions des autorités sportives du pays quant à leur participation au Grand Prix de Budapest et au championnat d'Afrique, prévu en novembre prochain au Maroc".