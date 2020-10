Pharmagabon : les grévistes ne décolèrent pas

C'est à la suite d'un point presse donné pour exprimer leur colère que le personnel de Pharmagabon est entré en grève d'avertissement depuis quelques jours.

Pour le délégué du personnel de cette entreprise, Marie Florent Mboko, cette grève est motivée par le mépris et le manque d'attention de la direction générale face aux revendications inhérentes aux situations administratives des employés. "Ce qui se passe c'est que nous, employés de Pharmagabon, ne sommes pas respectés par notre direction générale. On ne peut pas comprendre que dans une société comme la nôtre, qui a une économie florissante et une prospérité garantie, les travailleurs soient dans la précarité. Parmi nous, il y en a qui ont fait 13 ans d'exercice dans cette boîte, sans jamais voir leurs catégories changer. Alors que ce n'est pas ce que prévoient les textes", martèle M. Mboko.

D'après lui, "tout a commencé par le non-respect d'un certain nombre d'engagements par notre hiérarchie. Au nombre de ces engagements consignés dans le procès-verbal de réconciliation, sanctionnant les négociations entre la direction générale de Pharmagabon et le syndicat du personnel, signé par les deux parties en 2019, il y avait le déblocage des salaires, les avancements de catégories professionnelles, l'augmentation de la prime de logement, l'instauration du dialogue social, l'amélioration des conditions de travail, la restauration des acquis sociaux, l'éradication du harcèlement moral des agents et l'autorisation des heures supplémentaires par l'Inspection du travail".



Charly NYAMANGOY BOTOUNOU



