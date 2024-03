Jeux nationaux de l'OGSSU : L'INSG déroule, l'Enef en chute libre

Les footballeurs de l'École nationale des Eaux et Forêts (Enef) ont souffert le week-end dernier au stade de Nzeng-Ayong lors de la rencontre face aux ''gars" de l'Institut national des sciences des gestions (INSG), vainqueurs 7 buts à 1. Un véritable feu d'artifice !

Également battu, le Centre international multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel (Cimfep) de Nkok a plié l'échine (0-4) face à l'Université des sciences et techniques de Masuku (USTM).

5 buts à 0, c'est le résultat entre POG et l'Université des sciences de la santé (USS).

Chez les scolaires, messieurs, la Nyanga a été battue 0-1 par le Haut-Ogooué. L'Ogooué-Lolo et la Ngounié se sont séparés sur le score de 0 but partout. Même score entre l'Estuaire et le Woleu-Ntem. Chez les dames, le Woleu-Ntem a été sans pitié contre l'Ogooué-Maritime, battu 0-4.

En basket-ball masculin, l'USS a pris le dessus sur l'INSG (35- 22). L'Institut universitaire des sciences de l'organisation (IUSO) a volé en éclat 14-66 devant l'USS, décidément en forme.

Les stades retenus pour ces compétitions sont : Ruban vert, stade de l'INJS, stade de Nzeng-Ayong et celui du Prytanée militaire.

Willy NDONG

Libreville/Gabon