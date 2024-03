Après les élections au Sénégal : Oligui Nguema voit Bassirou Diomaye Faye renforcer la coopération avec le Gabon

Sur sa page X, le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, vient d'adresser un message chaleureux au nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, élu lors du scrutin du dimanche 24 mars dernier. Ci-dessous, la teneur dudit message.

« Le peuple frère du Sénégal vient encore une fois de plus de démontrer son attachement aux valeurs démocratiques malgré la crise politique qui a secoué le pays ces derniers mois. Le Sénégal et le Gabon entretiennent depuis toujours des liens d'amitié et de fraternité basés sur une confiance mutuelle et des valeurs partagées. Je ne doute pas un seul instant que cette coopération multiforme sera davantage consolidée avec votre arrivée à la présidence de la République du Sénégal. Veuillez agréer Monsieur le président de la République l'assurance de ma haute considération. », a écrit le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République.

La Rédaction

Libreville/Gabon