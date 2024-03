Jeux africains "Accra 2023" : c'en est aussi terminé pour les judokas gabonais

Rien ne va plus pour les sportifs gabonais engagés depuis plusieurs jours aux 13es Jeux africains. Les ambassadeurs Vert-Jaune-Bleu sont toujours dans l'attente de leur première breloque. Et ce, après les revers des pongistes, karatékas et nageurs.

Après cette désillusion, les espoirs reposaient donc sur le judo qui avait illuminé le ciel de Rabat lors des précédents Jeux africains de 2019 avec deux médailles d'or et une de bronze dans l'escarcelle. Mais c'était sans compter avec l'usure du temps. Cinq ans après, le judo gabonais s'effondre à Accra.

Karène Agono Wora (-78 kg), pourtant médaillée d'or à Rabat, ne fera qu'un petit tour sur le tapis. Balayée en 22 secondes de combat par la Nigériane Azeez Adjidja, vainqueur par ippon.

Marthe Avaro (+78 kg) n'a pas fait mieux que sa compatriote. La Gabonaise a plié l'échine (ippon) face à l'Algérienne Sharaf Farah. Cette contre-performance montre à suffisance les carences du sport gabonais qui souffre de l'insouciance des dirigeants sportifs et du manque d'ambition de nos sportifs qui passent plus de temps à râler contre les montants de leurs perdiems que d'être concentrés sur les résultats.

Ce soir le tour aux pugilistes gabonais.

Willy NDONG

Accra/Ghana