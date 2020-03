Japoma et Moulay Abdallah : Deux arènes en attente

Pour la première finale disputée sur un seul match et terrain neutre en Ligue des champions et en Coupe de la Confédération africaine de football (Caf), les stades Japoma de Douala (Cameroun) et Moulay Abdallah de Rabat (Maroc) ont été les arènes élues par l'instance faîtière du football continental.

Laquelle a dévoilé son choix, jeudi dernier, et a envoyé le week-end écoulé ses représentants en mission d'inspection au Cameroun, dans le cadre du Championnat d'Afrique des nations (Chan) 2020, initialement calibré du 4 au 25 avril. Mais c'était en même temps que le coronavirus (Covid-19) devenait une pandémie et est venu tout chambouler, notamment en football. Occasionnant déjà le report des 3e et 4e journées des qualifications de la Can 2 021 et des compétitions domestiques dans plusieurs pays. Probablement aussi des demi-finales de la Ligue des champions et de la coupe de la Caf, ainsi que du Chan à venir.

Habituée aux joutes internationales depuis son ouverture en 1983, l'arène de la capitale du Maroc, qui compte 53 000 places assises, va donc attendre, avant de connaître ses deux élus en finale de coupe de la Caf 2 020. Au sortir des doubles confrontations entre les Guinéens du Horoya FC et les Égyptiens Pyramids FC, d'une part, et de l'autre les ''locaux'' de la RSB Berkane et Hassania Agadir, respectivement les 3 et 10 mai prochain.

Pour sa part, l'épilogue de la Ligue des champions devait être pour le stade Japoma, la continuité du Chan 2020 où huit matchs dont une demi-finale étaient programmés.

Ce qui est certain, c'est que l'écrin camerounais aux 50 000 places assises et placé au cœur d'un complexe omnisports moderne, sera un vrai terrain neutre pour les finalistes, qui seront issus du duel Maroc-Egypte (et Casablanca-Le Caire), avec les oppositions WAC-Al Ahly et Zamalek-Raja.



James Angelo LOUNDOU



