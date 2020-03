Franck Nguema : "C'est en cours de paiement"

Franck Nguema en poste (officiellement) depuis juin 2019 à la tête du département des Sports, a hérité de son prédécesseur, Alain Claude Bilie-By-Nze, plusieurs dossiers brûlants. Parmi ceux-ci figuraient en bonne place le règlement des arriérés de salaires des différents sélectionneurs de nos équipes nationales, toutes disciplines confondues.

Dès ma prise de fonction, j'ai hérité d'un certain nombre de dossiers brûlants. Notamment ceux liés aux arriérés de salaires des différents coachs de nos sélections. Ce montant s'élève à environ 2,5 milliards de francs. Et au nom de la continuité du service public, nous avons pris à bras-le-corps ce dossier. Pour Camacho et ses adjoints, les sommes dues sont de l'ordre de 1,8 milliard. A ce montant, il faut rajouter les sommes dues à Cousin, au coach des handballeurs Richardson... S'agissant du cas Camacho et les deux autres, j'ai déjà l'avis d'ordonnancement, et c'est en cours de paiement. Sur les 2,5 milliards, j'ai déjà pu ordonnancer 1,7 milliard. Nous allons poursuivre les efforts pour régler cette dette'', a assuré le patron gabonais des Sports .

Quant à Garrido, ancien DTN des Panthères, Franck Nguema rassure : "J'ai transmis la décision du TAS (Tribunal arbitral du sport, ndlr ) de Garrido à mon collègue des Finances, pour une prise en charge par le budget et le Trésor public. L'objectif, à terme, est de régler définitivement ces problèmes, malgré la situation économique du pays."



Willy NDONG



