Football : la Caf exige de "vrais" stades pour ses compétitions à venir

"Seuls les stades de haute qualité seront approuvés pour les prochains matches des compétitions de la Caf." C'est ce qu'a réitéré l'instance africaine de football, dans un communiqué publié dimanche dernier et signé de son secrétaire général, Abdelmounaim Bah. Après une première circulaire adressée le 11 février dernier aux associations membres.

Cette fois-ci, la Confédération africaine de football recommande aux fédérations membres de mettre à profit cette période d'interruption des activités pour améliorer les stades et autres installations pour les prochains matches de ses compétitions. "Plusieurs aspects liés au terrain, aux projecteurs, au confort, à la sûreté et à la sécurité des spectateurs, des joueurs, des officiels, des installations des médias et de marketing ainsi que tous les autres espaces, doivent être soigneusement évalués dans les stades africains", précise la circulaire de dimanche.

Pour être précis, s'agissant d'exigences obligatoires pour l'approbation d'un stade, il va falloir présenter un terrain de jeu absolument lisse et de niveau. De même, un éclairage horizontal d'une puissance d'au moins 1 200 lux est indispensable pour les matches qui se disputeront en soirée ; deux bancs de remplacement faits en matériaux de haute qualité pour les équipes et un banc pour les officiels ; des sièges individuels pour les spectateurs ; des vestiaires propres et décents aux normes internationales ; des installations sanitaires pour les spectateurs ; un certificat de sécurité et d'incendie du stade délivré par les autorités locales…

Cela dit, conclut la Caf dans son document, "si le stade d'un pays ne remplit pas les conditions requises, son équipe nationale et/ou ses clubs peuvent être tenus de jouer leurs matches dans le stade agréé d'un autre pays".



Stéphane MASSASSA



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon sport