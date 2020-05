Football : Göztepe envisage de se séparer de Poko

Le média en ligne turc indique que la formation de Göztepe souhaite se séparer des deux joueurs pour, semble-t-il, "assainir le budget du club. Poko et Borges ayant les plus gros salaires du club".

S'agissant du médian gabonais, le site indique que les clubs français de L2 que sont Guingamp et Valenciennes sont intéressés par le profil du joueur gabonais, et pourraient, dans les tout prochains jours, faire une offre à Göztepe. Auteur d'un bon début de saison avec l'actuel 8e de Super Lig, André Poko a été ralenti dans son élan, au mois d'octobre, par une blessure qui l'a éloigné des terrains durant près de 4 mois. Il n'a plus été titularisé par le coach Palut Ilhan.