Football : Appindangoye victime d'une rupture du tendon d'Achille droit

C'EST un véritable drame personnel que vit en ce moment le défenseur international gabonais Aaron Appindangoye. En effet, après avoir pourtant bien repris les entraînements avec Sivasspor (Super Lig turque), le 2 juillet dernier, au bout de cinq mois d'absence suite à sa blessure contractée au niveau du tendon musculaire supérieur droit, notre compatriote vient de rechuter. Un coup rude pour "Appi" !

Ce dernier a été victime, à l'entraînement, d'une rupture du tendon d'Achille droit. La blessure est telle, selon nos informations, qu'il devra en urgence subir une intervention chirurgicale en France. "C'est vraiment un coup dur pour Aaron Appindangoye. Alors qu'il avait bien repris les entraînements avec Sivasspor, le 2 juillet dernier, il vient à nouveau de se blesser : victime d'une rupture du tendon d'Achille droit. La blessure est tellement grave que cela nécessite une intervention chirurgicale rapide. De préférence en France", a confié une source digne de foi proche du joueur.

Cette énième blessure est à la fois un coup dur pour le joueur et pour Patrice Neveu, le sélectionneur des Panthères. Car l'indisponibilité du défenseur central de l'équipe nationale, qui n'a plus joué avec les Panthères depuis 2019, risque d'être beaucoup plus longue, renseigne notre source. Du coup, Gilchrist Nguema reste, pour l'heure, chez les Panthères juniors la seule alternative à ce poste. Malheureusement, ce dernier est pour l'instant sans club et se trouve toujours à Libreville. Sauf à faire revenir en sélection Yrondu Musavu-King (29 ans), qui vient de prolonger son contrat de deux saisons avec Bengaluru FC (D1-Inde).

Willy NDONG

