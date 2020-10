Covid-19 : Tandjigora et Kanga testés positifs

Avant et après la défaite (0-2) en match amical des Panthères du Gabon face aux Écureuils du Bénin, dimanche 11 octobre dernier à Lisbonne au Portugal, deux internationaux gabonais ont été testés positifs au coronavirus. Il s'agit du pensionnaire de l'Union sportive de Virmy (5e division française), Merlin Abdoulaye Tandjigora, et du joueur de l'Étoile rouge de Belgrade, Guelor Kanga Kaku.

Selon nos informations, le premier cité a été testé positif samedi 10 octobre dernier, à l'issue du test collectif pratiqué vendredi sur l'ensemble des joueurs et du staff technique des Panthères. Immédiatement placé en quarantaine dans une chambre d'hôtel de la capitale portugaise, le milieu de terrain défensif gabonais est, à ce jour, toujours confiné au Portugal. Et ce, dans l'attente de nouveaux tests et résultats lui permettant de regagner la France en toute quiétude.

S'agissant de Guelor Kanga, l'information a été récemment révélée par le club de l'international gabonais. Mais auparavant, le joueur avait été testé négatif samedi dernier, à la veille de la rencontre face au Bénin. D'où sa présence sur le terrain dimanche 11 octobre.

Après son départ de Lisbonne, lundi 12 octobre, Guelor Kanga est resté un jour à Paris avant de rallier, le lendemain, Belgrade. "À son retour du match avec son équipe nationale, Kanga a été testé positif au coronavirus, puis placé immédiatement en isolement complet par rapport au reste de l'équipe", indique un communiqué du club relayé sur le site internet de l'Étoile rouge de Belgrade.

Ledit communiqué indique également que "le plus important est que Kanga, comme Ivanic, se sente bien, et nous pensons qu'il sera bientôt sur le terrain avec ses coéquipiers".



Hans NDONG MEBALE



